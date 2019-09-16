Богдан замислився про крісло мера Києва

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан допускає своє балотування на виборах мера Києва в той час, як Кабмін схвалив звільнення Кличко з посади голови КМДА

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "ВВС Україна", передають Українські Новини.

"Найменша проблема в цьому всьому - це кандидати (сміється). Кандидатур багато. Може, я навіть піду", - відповів він на питання про кандидатуру "Слуги народу" на посаду мера Києва.

На уточнююче питання, чи є ці слова жартом, Богдан відповів, що серйозно над цим не замислювався, але аудиторія бачить саме його опонентом нинішнього мера Віталія Кличка.

"Я вважаю, що для мене це спуститися на кілька сходинок донизу. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав - як перший ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, - я вже її майже вивів. І мені треба зайнятися чимось серйозним. Наприклад, вибори мера (сміється). Ні, я жартую, звичайно. Але чому б і ні? (сміється)", - додав він.

На питання про зволікання зі звільненням Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації Богдан відповів, що "дивимося за ним, нам подобається, як він поводиться".

"Він нам завжди подобається. Він великий спортсмен, він хороша людина, напевно. Десь він пішов не туди", - сказав він.

При цьому він додав, що після подання Кабінету Міністрів президент Володимир Зеленський зобов'язаний звільнити Кличка відповідно до Конституції.

Керівник Офісу Президента не підтвердив інформацію ЗМІ про дострокові вибори в Києві 8 грудня.

"Зараз ми вибудовуємо алгоритм дій", - сказав він.

Також Богдан не відповів на питання про можливість дострокових місцевих виборів в окремих містах чи по всій Україні.

"Це дуже довге питання, на яке немає однієї відповіді... Експертні групи працюють, ми розробляємо різні проекти законів. Поки є три шляхи. Яким іти, ми ще не вирішили", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Корнієнко допускає, що посаду голови КМДА можуть ліквідувати. Також Кличко ініціював припинення повноважень Київради через відсутність кворуму.

Тим часом Кличко хоче балотуватися на наступних виборах мера Києва, а в "Слуза народу" позачергові вибори в Києві хочуть провести 8 грудня.

Крім того, 72% киян вважають, що Президент не має права нав'язувати їм міського голову замість обраного Кличко.