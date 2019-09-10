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10 сентября 2019, вторник, 22:28 53
Выборы 2019-09-10T22:37:45+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" внеочередные выборы в Киеве хотят провести 8 декабря, - СМИ

В "Слуге народа" внеочередные выборы в Киеве хотят провести 8 декабря, - СМИ

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

После того, как Кабмин уволил Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде готовит законопроект "О столице", который может открыть путь к проведению внеочередных выборов в Киеве 8 декабря.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в партии.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - рассказал один из депутатов.

Одним из наиболее вероятных кандидатов должность мэра Киева от "Слуги народа" назвается Александр Ткаченко. При этом, по данным журналистов, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

"Выборы - да, КГГА - нет", - передают позицию Ткаченко источники.

В команде Зеленского считали, что после решения Кабмина Виталий Кличко сам откажется от должности и "выборы можно будет провести чужими руками". Однако Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева и теперь вопрос Киева завис в воздухе.

Таким образом в партии Зеленского возникла проблема с поиском кандидата на пост главы КГГА.

Вместе с тем местные выборы по всей Украине в партии "Слуга народа" в 2019 году решили не проводить. Согласно Конституции, плановые местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года, однако сейчас рассматривается опция перенести их на весну.

Как сообщали Українські Новини, Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

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