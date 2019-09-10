В "Слуге народа" внеочередные выборы в Киеве хотят провести 8 декабря, - СМИ

После того, как Кабмин уволил Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде готовит законопроект "О столице", который может открыть путь к проведению внеочередных выборов в Киеве 8 декабря.\r\nОб этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в партии.\r\n"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - рассказал один из депутатов.\r\nОдним из наиболее вероятных кандидатов должность мэра Киева от "Слуги народа" назвается Александр Ткаченко. При этом, по данным журналистов, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.\r\n"Выборы - да, КГГА - нет", - передают позицию Ткаченко источники.\r\nВ команде Зеленского считали, что после решения Кабмина Виталий Кличко сам откажется от должности и "выборы можно будет провести чужими руками". Однако Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева и теперь вопрос Киева завис в воздухе.\r\nТаким образом в партии Зеленского возникла проблема с поиском кандидата на пост главы КГГА.\r\nВместе с тем местные выборы по всей Украине в партии "Слуга народа" в 2019 году решили не проводить. Согласно Конституции, плановые местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года, однако сейчас рассматривается опция перенести их на весну.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.