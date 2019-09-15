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15 сентября 2019, воскресенье, 22:14 24
Верховная Рада и партии 2019-09-15T22:16:53+03:00
Українські Новини
Должность главы КГГА могут ликвидировать, - Корниенко

Должность главы КГГА могут ликвидировать, - Корниенко

Александр Корниенко. Фото: Фото: Макс Левин/
Александр Корниенко. Фото: Фото: Макс Левин/"Левый берег"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко допускает ликвидацию должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) после того, как Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с этой должности Виталия Кличко.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - сказал депутат.

По словам Корниенко, руководителя органа исполнительной власти будет назначать либо мэр города по согласованию с Радой, либо сам парламент.

13 сентября в Раде был зарегистрирован законопроект "О столице Украины – городе-герое Киеве" под авторством 39 депутатов от "Слуги народа".

Текст законопроекта на данный момент отсутствует на сайте парламента.

Как сообщали Українські Новини, партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект о столице, предусматривающий разделение должности мэра, председателя Киевской городской государственной администрации.

Тем временем Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения Богдана, а  Богдан заявил, что Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен.

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