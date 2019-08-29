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29 августа 2019, четверг, 17:37 492
Общество 2019-08-29T18:16:01+03:00
Українські Новини
72% киевлян считают, что президент не имеет права навязывать им городского главу вместо избранного Кличко, – о

72% киевлян считают, что президент не имеет права навязывать им городского главу вместо избранного Кличко, – опрос Рейтинг

72% киевлян считают, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет политического права назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации кого-либо кроме избранного гражданами мэра. Об этом стало известно из исследования социологической группы "Рейтинг", которое было проведено 20-27 августа 2019 года.

"72% киевлян считают, что президент не имеет политического права назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации другую личность, кроме той, чтоизбрали киевляне на выборах городского головы, 17% – противоположного мнения, еще 11% – не определились с ответом", – говорится в результатах опроса.

Также большинство респондентов считает, что выборы в Киеве должны пройти планово – осенью 2020 года.

"39% считают, что плановые выборы городского головы Киева должны состояться как можно скорее, в этом году, 7% – за досрочные выборы весной, в то же время 43% – за проведение их в октябре 2020, как запланировано", – сообщили социологи.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-27 августа 2019 года среди жителей Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу, выборочная совокупность составила 1000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 3,1%.

Напомним, что по результатам опроса "Киевский омнибус", проведенного Центром исследований и коммуникаций ActiveGroup, на ближайших выборах киевляне проголосовали бы так: Виталий Кличко – 47%, Александр Омельченко – 14,3%, Геннадий Балашов – 9%, Борислав Береза – 8,3%.

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