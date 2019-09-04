Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Вителий Кличко, увольнение которого одобрил Кабмин на заседании 4 сентября, намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах", - сказал мэр.

По его словам, в Киеве начата реализация ряда проектов, которые он обязан завершить.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.