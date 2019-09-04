Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Вителий Кличко, увольнение которого одобрил Кабмин на заседании 4 сентября, намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.\r\nОб этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Я буду баллотироваться на следующих выборах", - сказал мэр.\r\nПо его словам, в Киеве начата реализация ряда проектов, которые он обязан завершить.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.\r\nРанее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.\r\nТакже Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.\r\n\r\nА еще в конце июля Гройсман сказал, что Кабмин рассмотрит представление на увольнение Кличко на ближейшем заседании, однако ушел в отпуск на 2 недели и все это время Кабмин не проводил заседания.\r\n