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04 сентября 2019, среда, 17:26 61
Выборы 2019-09-04T19:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева

Кличко хочет баллотироваться на следующих выборах мэра Киева

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Вителий Кличко, увольнение которого одобрил Кабмин на заседании 4 сентября, намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах", - сказал мэр.

По его словам, в Киеве начата реализация ряда проектов, которые он обязан завершить.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

А еще в конце июля Гройсман сказал, что Кабмин рассмотрит представление на увольнение Кличко на ближейшем заседании, однако ушел в отпуск на 2 недели и все это время Кабмин не проводил заседания.

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