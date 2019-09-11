НАБУ відкрило справу стосовно Порошенка і Клімкіна

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем екс-міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і екс-Президентом Петром Порошенко.\r\nПро це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.\r\nСправу відкрито 23 серпня, тобто за день до Дня Незалежності.\r\nКримінальне провадження зареєстровано за рішенням суду, який зобов'язав НАБУ почати розслідування.\r\nРозслідування розпочато за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР у вересні викликає Порошенко на допит 4 рази. Порошенко не з'явився на допит в ГБР 6 вересня.\r\n3 вересня також повинен був відбутися допит Порошенко в Держбюро розслідувань, проте він був перенесений.\r\nКрім того, 12 серпня Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Після чого Печерський районний суд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.Також 12 серпня, Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при покупці телеканала "Прямий".