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11 вересня 2019, середа, 09:07 131
Силові структури 2019-09-11T18:45:07+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу стосовно Порошенка і Клімкіна

НАБУ відкрило справу стосовно Порошенка і Клімкіна

Клімкін и Порошенко. Фото: replyua.net
Клімкін и Порошенко. Фото: replyua.net

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань службовим становищем екс-міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і екс-Президентом Петром Порошенко.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито 23 серпня, тобто за день до Дня Незалежності.

Кримінальне провадження зареєстровано за рішенням суду, який зобов'язав НАБУ почати розслідування.

Розслідування розпочато за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.




Як повідомляли Українські Новини, ДБР у вересні викликає Порошенка на допит 4 рази.

Порошенко не з'явився на допит в ГБР 6 вересня.

3 вересня також повинен був відбутися допит Порошенка в Держбюро розслідувань, проте він був перенесений.

Крім того, 12 серпня Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Після чого Печерський районний суд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.

Також 12 серпня, Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при покупці телеканала "Прямий".

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