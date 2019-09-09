Сенцов і Кольченко анонсували першу прес-конференцію

Звільнені політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко дадуть першу після звільнення прес-конференцію.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Олега Сенцова в соціальній мережі Facebook.

Захід відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00.

Про місце проведення конференції журналістам повідомлять додатково після акредитації.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Також звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.

Так, Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування, яке йому запропонували написати в СІЗО Москви. А Олег Сенцов заявив, що до перемоги ще дуже далеко, але вона обов'язково буде на боці України.

На прес-конференції в аеропорту Володимир Зеленський розповів, що були також досягнуті домовленості з Росією про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення кримських татар, затриманих у Росії.

Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.