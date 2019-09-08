Отказался писать прошение о помиловании: Кольченко раскрыл подробности своего освобождения

Освобожденный украинский политзаключенный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

По его словам, в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения о помиловании.

"Я читаю - там прошение о помиловании. "Я, такой-то, признаю свою вину..." Говорю: спасибо, ничего не буду писать", - сказал Кольченко.

На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли Александр вернуться назад, ответил, что ему безразлично.

"Сотрудник такой: "хорошо, вы уже написали". И ушел", - добавил Александр.

Кольченко пробыл в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и приговорили за участие в "террористической организации" до 10 лет заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.

Наказание отбывал в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Позже освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.