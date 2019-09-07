В Киев прибыли освобожденные украинцы: прямая трансляция

Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nОколо 13:30 самолет с украинцам сел в аэропорту "Борисполь" (Киевская область), а российский самолет - в аэропорту Москвы, передают Українськi Новини.\r\nУкраинцев в аэропорту встретили родственники пленных и Президент Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка и министр внутренних дел Арсен Аваков.\r\nРоссия освободила из-под стражи и передала Украине 24 моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.\r\nИ еще 11 украинцев:\r\n\r\nОлег Сенцов (в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму),\r\nАлександр Кольченко ( в августе 2015 года приговорен к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму),\r\nПавел Гриб (в марте 2019 года приговорен к 6 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в школе в Сочи),\r\nЕвгений Панов (в июле 2018 года российский суд приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу "украинских диверсантов")\r\nАртур Панов (в августе 2017 года 19-летний украинец был осужден к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Ростове),\r\nСтанислав Клых (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск)\r\nНиколай Карпюк (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск)\r\nАлексей Сизонович (73-летний пенсионер приговорен в РФ к 12 годам колонии за якобы подготовку терактов и хранение боеприпасов) \r\nЭдем Бекиров (тяжелобольной крымскотатарский активист был задержан и арестован в Крыму в декабре 2018 года)\r\nРоман Сущенко (приговорен к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины)\r\nкрымчанин Владимир Балух (приговорен к 3,6 годам тюрьмы за якобы хранение боеприпасов)\r\n\r\nВ свою очередь Украина передала России 35 граждан, часть из которых граждане РФ, а часть - украинцы и лица с двойным гражданством.\r\nСреди переданных задержанные российские военные Виктор Агеев, Алексей Седиков, Аркадий Жидких, Максим Одинцов и Александр Баранов.\r\nНа обмен в РФ пошли осужденный за госизмену экс-переводчик премьер-министра Станислав Ежов, фигурант дела "2 мая в Одессе" Евгений Мефедов, обвиняемый в госизмене сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Васьковский и осужденная за убийство начальника управления контрразведки СБУ Александра Хараберюша жительница Донецка Юлия Просолова.\r\nТакже в РФ переданы главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и бывший "начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах - свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в аэропорт "Борисполь", прибыл кортеж Президента Владимира Зеленского.\r\n7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался.