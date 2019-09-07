В Киев прибыли освобожденные украинцы: прямая трансляция

Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Около 13:30 самолет с украинцам сел в аэропорту "Борисполь" (Киевская область), а российский самолет - в аэропорту Москвы, передают Українськi Новини.

Украинцев в аэропорту встретили родственники пленных и Президент Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, генеральный прокурор Руслан Рябошапка и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Россия освободила из-под стражи и передала Украине 24 моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

И еще 11 украинцев:

Олег Сенцов (в августе 2015 года приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму), Александр Кольченко ( в августе 2015 года приговорен к 10 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Крыму), Павел Гриб (в марте 2019 года приговорен к 6 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в школе в Сочи), Евгений Панов (в июле 2018 года российский суд приговорил его к 8 годам тюрьмы по делу "украинских диверсантов") Артур Панов (в августе 2017 года 19-летний украинец был осужден к 8 годам тюрьмы за якобы подготовку терактов в Ростове), Станислав Клых (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск) Николай Карпюк (осужден к 22 и 20 годам тюрьмы за якобы участие в Чеченской войне против российских войск) Алексей Сизонович (73-летний пенсионер приговорен в РФ к 12 годам колонии за якобы подготовку терактов и хранение боеприпасов) Эдем Бекиров (тяжелобольной крымскотатарский активист был задержан и арестован в Крыму в декабре 2018 года) Роман Сущенко (приговорен к 12 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины) крымчанин Владимир Балух (приговорен к 3,6 годам тюрьмы за якобы хранение боеприпасов)

В свою очередь Украина передала России 35 граждан, часть из которых граждане РФ, а часть - украинцы и лица с двойным гражданством.

Среди переданных задержанные российские военные Виктор Агеев, Алексей Седиков, Аркадий Жидких, Максим Одинцов и Александр Баранов.

На обмен в РФ пошли осужденный за госизмену экс-переводчик премьер-министра Станислав Ежов, фигурант дела "2 мая в Одессе" Евгений Мефедов, обвиняемый в госизмене сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Васьковский и осужденная за убийство начальника управления контрразведки СБУ Александра Хараберюша жительница Донецка Юлия Просолова.

Также в РФ переданы главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и бывший "начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах - свидетель по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорт "Борисполь", прибыл кортеж Президента Владимира Зеленского.

7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался.