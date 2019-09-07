Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\n"Это (освобождение крымских татар) - второй этап... Я думаю, что над вторым этапом мы будем серьезно работать и вернем уже всех", - заявил он.\r\nЗеленский отметил, что обмен пленными - это первый этап реализации договоренностей между Президентами России и Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nНа пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.