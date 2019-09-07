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  • Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский
07 сентября 2019, суббота, 14:44 486
Политика 2019-09-07T14:45:01+03:00
Українські Новини
Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский

Второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Это (освобождение крымских татар) - второй этап... Я думаю, что над вторым этапом мы будем серьезно работать и вернем уже всех", - заявил он.

Зеленский отметил, что обмен пленными - это первый этап реализации договоренностей между Президентами России и Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

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