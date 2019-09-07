В плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев

После масштабного обмена пленными между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года 227 украинцев остаются в плену у боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передают Українськi Новини.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно содержится 227 украинцев", - сказано в нем.

СБУ отмечает, что освобождение 35 украинцев 7 сентября состоялось под наблюдением Международного комитета Красного Креста.

С 2014 года удалось вернуть из плена 3 280 украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.