Президент Владимир Зеленский заявляет, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы сделали первый шаг и он был очень сложным. Мы знаем, что делать дальше. Дальше мы будем идти к возврату всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в 2 этапа. Сначала - Золотое и Петровское, а потом - разведение по всей территории, прекращение огня и прекращение войны", - сказал Президент.

Финальный этап, по словам Зеленского, самый сложный и заключается в возврате под контроль Украины оккупированных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.