Освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться

Сегодня, 7 сентября, произошло радостное событие, которого ждали очень многие. В Украину вернулись 35 политзаключенных. Некоторые из них поделились, чем бы хотели заняться в ближайшем будущем. Об этом сообщает УП.

Так, корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике, а Александр Кольченко хочет продолжить учебу.



Также Сущенко заявил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда его сын находился под арестом в России.



Другой освобожденный украинец Александр Кольченко после пяти лет в тюрьме выразил желание продолжить обучение в Таврическом национальном университете по специальности туризм.



В ответ на вопрос, собирается ли он возвращаться в Крым, он заявил: "Когда Путина свергнут - обязательно".



Кольченко рассказал, что привез в Украину почти 20 кг листовок, которые к нему поступили в российскую колонию. О своем физическом состоянии он сказал, что "все хорошо".



Освобожденный украинец Павел Гриб рассказал, что не хочет вспоминать то, что с ним произошло за эти более чем два года.

"Меня не было более двух лет. Что могу сказать? Очень хорошо, что вернулся, и прощай, немытая Московия. Пока не хочу загадывать, но хотелось бы проехаться, со всеми заключенными поговорить, потом может домой", - сказал Павел.



Он также отметил, что вернулся домой "с патриотическими чувствами". На вопрос о здоровье он отметил, что чувствует себя "нормально".



Владимир Балух рассказал, что всего во время пребывания в заключении его поддерживали письма.



"Больше всего меня поддерживали письма от людей. Когда на грани и получаешь письма, ты их всегда ждешь и каждую минуту используешь, чтобы ответить, и этим живешь", - сказал он.



Балух также прокомментировал украинский флаг, который висел над его домом в Крыму после аннексии и из-за которого он перед задержанием получал угрозы. На вопрос о том, что если бы можно было вернуть время назад, совершил бы он так же, Балух сказал: "Однозначно, даже без вариантов".



Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.



Также в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.