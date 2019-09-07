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07 сентября 2019, суббота, 20:31 257
Общество 2019-09-07T20:32:18+03:00
Українські Новини
Освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться

Освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться

Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ
Возвращение освобожденных украинцев. Фото: ОПУ

Сегодня, 7 сентября, произошло радостное событие, которого ждали очень многие. В Украину вернулись 35 политзаключенных. Некоторые из них поделились, чем бы хотели заняться в ближайшем будущем. Об этом сообщает УП.

Так, корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко после возвращения из российского заключения собирается вернуться к журналистике, а Александр Кольченко хочет продолжить учебу.


Также Сущенко заявил, что хочет "пообщаться с коллегами, обняться с друзьями, поехать на могилу к отцу", который умер в начале марта 2018 года, когда его сын находился под арестом в России.

Другой освобожденный украинец Александр Кольченко после пяти лет в тюрьме выразил желание продолжить обучение в Таврическом национальном университете по специальности туризм.

В ответ на вопрос, собирается ли он возвращаться в Крым, он заявил: "Когда Путина свергнут - обязательно".

Кольченко рассказал, что привез в Украину почти 20 кг листовок, которые к нему поступили в российскую колонию. О своем физическом состоянии он сказал, что "все хорошо".

Освобожденный украинец Павел Гриб рассказал, что не хочет вспоминать то, что с ним произошло за эти более чем два года.

"Меня не было более двух лет. Что могу сказать? Очень хорошо, что вернулся, и прощай, немытая Московия. Пока не хочу загадывать, но хотелось бы проехаться, со всеми заключенными поговорить, потом может домой", - сказал Павел.

Он также отметил, что вернулся домой "с патриотическими чувствами". На вопрос о здоровье он отметил, что чувствует себя "нормально".

Владимир Балух рассказал, что всего во время пребывания в заключении его поддерживали письма.

"Больше всего меня поддерживали письма от людей. Когда на грани и получаешь письма, ты их всегда ждешь и каждую минуту используешь, чтобы ответить, и этим живешь", - сказал он.

Балух также прокомментировал украинский флаг, который висел над его домом в Крыму после аннексии и из-за которого он перед задержанием получал угрозы. На вопрос о том, что если бы можно было вернуть время назад, совершил бы он так же, Балух сказал: "Однозначно, даже без вариантов".

Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

Также в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину.

Больше новостей о: Политзаключенные Александр Кольченко Роман Сущенко Павел Гриб Владимир Балух Освобождение политзаключенных

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