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07 сентября 2019, суббота, 23:01 84
Общество 2019-09-07T23:02:48+03:00
Українські Новини
До победы еще очень далеко, но она будет за нами, - Сенцов

До победы еще очень далеко, но она будет за нами, - Сенцов

Сенцов и Зеленский. Фото:ОПУ
Сенцов и Зеленский. Фото:ОПУ

Освобожденный военнопленный Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается, но победа обязательно будет на нашей стороне, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов.

Он поблагодарил всех, кто помогал его семье во время его заключения и всех, кто способствовал обмену пленными.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.

Кроме того, в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину. А также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.

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