До победы еще очень далеко, но она будет за нами, - Сенцов

Освобожденный военнопленный Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини."Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается, но победа обязательно будет на нашей стороне, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов.\r\nОн поблагодарил всех, кто помогал его семье во время его заключения и всех, кто способствовал обмену пленными.Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.\r\nНа пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.Кроме того, в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину. А также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.