До победы еще очень далеко, но она будет за нами, - Сенцов

Освобожденный военнопленный Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины. Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается, но победа обязательно будет на нашей стороне, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов.

Он поблагодарил всех, кто помогал его семье во время его заключения и всех, кто способствовал обмену пленными.



Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.

На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.



Кроме того, в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину. А также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.



Тем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.