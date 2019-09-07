До перемоги ще дуже далеко, але вона буде за нами, - Сенцов

Звільнений військовополонений Олег Сенцов заявив, що до перемоги ще дуже далеко, але вона обов'язково буде на боці України. Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Навіть із звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога обов'язково буде на нашій стороні, у нас немає іншого вибору. Слава Україні!", - сказав Сенцов.

Він подякував усім, хто допомагав його сім'ї під час його ув'язнення і всіх, хто сприяв обміну полоненими.



Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. США і посли країн G7 привітали обмін полоненими між Україною і Росією.

На прес-конференції в аеропорту Зеленський розповів, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування. А другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у Росії кримських татар.



Крім того, в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну. А також звільнені політв'язні розповіли, чим планують зайнятися.



Тим часом, в полоні у бойовиків на Донбасі залишаються 227 українців.