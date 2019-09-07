Обмен пленными: в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина завершили запланированный ранее масштабный обмен заключенными в формате 35 на 35.

Самолет с украинскими политзаключенными и военнопленными моряками, доставленными из Москвы, сел в аэропорту "Борисполь". Официальная встреча прошла в терминале "В".

В аэропорту самолет с украинцами, прибывший около 13.30 встретили десятки журналистов и родственники. Также туда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.