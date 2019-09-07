Обмен пленными: в Офисе Президента показали, как политзаключенные возвращались в Украину

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина завершили запланированный ранее масштабный обмен заключенными в формате 35 на 35.\r\nСамолет с украинскими политзаключенными и военнопленными моряками, доставленными из Москвы, сел в аэропорту "Борисполь". Официальная встреча прошла в терминале "В".\r\nВ аэропорту самолет с украинцами, прибывший около 13.30 встретили десятки журналистов и родственники. Также туда прибыл Президент Украины Владимир Зеленский. \r\n[gallery-6053]\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. А США и послы стран G7 поприветствовали обмен пленными между Украиной и Россией.\r\nНа пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар.\r\nТем временем, в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.