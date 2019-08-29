На перше засідання Ради не пустили журналістів і їм відключили звук

Сьогодні, 29 серпня, проходить перше засідання Ради 9 скликання. Багатьох журналістів не пускають до ложі преси, повідомляє кореспондент Українських Новин.\r\nНа сайті ВРУ йдеться: "Ложа преси на балконі сесійної зали резервується для телеоператорів та фотографів. Журналісти будуть працювати у кулуарах третього поверху".Журналісти дивляться трансляцію. Але звук поки не працює.\r\n\r\n\r\n\r\nУкраїнські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів. Раніше ЦВК завершила реєстрацію депутатів Ради.\r\nТакож стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.Обрані депутати Ради 9-го скликання протестували систему голосування "Рада-3" в парламенті без сенсорної кнопки.Нова Рада в перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів.\r\nКрім того, партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити. \r\n