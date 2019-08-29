На перше засідання Ради не пустили журналістів і їм відключили звук

Журналістів не пустили до сесійної зали

Журналістів не пустили до сесійної зали

Сьогодні, 29 серпня, проходить перше засідання Ради 9 скликання. Багатьох журналістів не пускають до ложі преси, повідомляє кореспондент Українських Новин.

На сайті ВРУ йдеться: "Ложа преси на балконі сесійної зали резервується для телеоператорів та фотографів. Журналісти будуть працювати у кулуарах третього поверху".



Журналісти дивляться трансляцію. Але звук поки не працює.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.



Парубій відкрив урочисте засідання Ради за участю Зеленського та 4 екс-президентів.



Раніше ЦВК завершила реєстрацію депутатів Ради.

Також стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.



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Нова Рада в перший день роботи хоче розглянути закони про зняття недоторканності та скорочення кількості депутатів.

Крім того, партія "Слуга народу" назвала комітети, які планувала скоротити.