подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
25 августа 2019, воскресенье, 09:35 37
Верховная Рада и партии 2019-08-25T11:30:02+03:00
Українські Новини
Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества д

Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов, - СМИ

На следующей неделе, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва планируется рассмотреть рассмотреть "60-70 ключевых законопроектов". Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на собственный источник.

Среди новых проектов законов будут и те, что внесут изменения в Конституцию Украины. Среди них точно будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве, утверждает источник.

Также парламент намерен объявить о формировании большинства и сформировать все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра.

Как сообщали Українські новини, Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября.

Ранее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить. 

Больше новостей о: Верховная Рада Снятие депутатской неприкосновенности

Архив
Новости
Экс-главу НКРЭКУ Вовка никто разыскивать не будет, - Москаль 11:48
В Харькове "устал" и обвалился на рельсы автомобильный мост 11:28
Формула "Роттердам+" стала "преступной" после смены власти, - Землянский 11:23
Украинцы теперь могут ездить в Лаос по электронной визе, оформленной в интернете 10:44
В День независимости боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ 10:17
больше новостей
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
Пикет в РФ. Скриншот видео
В Новосибирске прошел пикет ко Дню независимости Украины 23:15
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ 21:45
Гривна рухнула на межбанке перед Днем независимости 18:21
больше новостей
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
Кабмин и Госгеонедра препятсвуют рекультивации земли после добычи янтаря 17:51
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
28-метровый флаг в Одессе. Фото:
Фото дня: в Одессе развернули 28-метровый флаг с десятками бумажных корабликов 21:43
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok