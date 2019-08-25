Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов, - СМИ

Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества д

На следующей неделе, 29 августа, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва планируется рассмотреть рассмотреть "60-70 ключевых законопроектов". Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на собственный источник.

Среди новых проектов законов будут и те, что внесут изменения в Конституцию Украины. Среди них точно будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве, утверждает источник.

Также парламент намерен объявить о формировании большинства и сформировать все комитеты. Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра.

Как сообщали Українські новини, Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября.

Ранее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить.