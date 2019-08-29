Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов

Верховная Рада открыла торжественное заседание по случаю принятия присяги депутатами нового, 9-го созыва.\r\nОб этом объявил председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські новини.\r\n"Торжественное заседание по случаю принятия присяги народными депутатами, избранными 26 октября, объявляю открытым", - сказал он.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=d6RhVHjKiD4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНа торжественном заседании присутствуют Президент Владимир Зеленский, бывший Президента Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман члены правительства, бывшие Президента, экс-спикеры Рады, председатель ЦИКа.\r\nТакже в торжественном заседании принимают участие представители Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели.\r\nЗаседание началось с исполнения гимна.\r\nПрисягу зачитает самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционая платформа - За жизнь")\r\nПосле зачитывания присяги в торжественном заседании будет объявлен перерыв, в течение которого депутаты поставят подписи под ее текстом и приступят тем самым к своим обязанностям.\r\nТакже они получат депутатские удостоверения и персональные карты для голосования.\r\nПосле этого будет открыта первая сессия Рады 9-го созыва.\r\nПодготовительная группа согласовала, что сессию откроет ее председатель Дмитрий Разумков.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nТем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.