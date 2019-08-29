Парубий открыл торжественное заседание Рады с участием Зеленского и 4 экс-президентов

Верховная Рада открыла торжественное заседание по случаю принятия присяги депутатами нового, 9-го созыва.

Об этом объявил председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські новини.

"Торжественное заседание по случаю принятия присяги народными депутатами, избранными 26 октября, объявляю открытым", - сказал он.

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На торжественном заседании присутствуют Президент Владимир Зеленский, бывший Президента Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман члены правительства, бывшие Президента, экс-спикеры Рады, председатель ЦИКа.

Также в торжественном заседании принимают участие представители Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели.

Заседание началось с исполнения гимна.

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После зачитывания присяги в торжественном заседании будет объявлен перерыв, в течение которого депутаты поставят подписи под ее текстом и приступят тем самым к своим обязанностям.

Также они получат депутатские удостоверения и персональные карты для голосования.

После этого будет открыта первая сессия Рады 9-го созыва.

Подготовительная группа согласовала, что сессию откроет ее председатель Дмитрий Разумков.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.