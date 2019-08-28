Фото дня: "Слуги народа" учились нажимать на кнопки в Раде

Сегодня, 28 августа, в зале заседаний Верховной Рады Украины проходило обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва.

Об этом сообщае LB.ua.

"Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов и тестируют систему голосования "Рада-3" ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение проходило строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняли патрули полиции.

По данным источника LB.ua, в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нрадепы фракции "Слуга народа".

Фото: instagram/artem__dmytruk

Как сообщали Українські Новини, новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.



Ранее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить.



Также Роман Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки.

Тем временем Владимир Зеленский внес законопроект, по которому кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи.









