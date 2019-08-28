Сегодня, 28 августа, в зале заседаний Верховной Рады Украины проходило обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва.\r\nОб этом сообщае LB.ua.\r\n"Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов и тестируют систему голосования "Рада-3" ", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что обучение проходило строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняли патрули полиции.\r\n\r\nПо данным источника LB.ua, в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нрадепы фракции "Слуга народа".\r\n\r\nФото: instagram\/artem__dmytruk\r\nКак сообщали Українські Новини, новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.Ранее партия "Слуга народа" назвала комитеты, которые планировала сократить. Также Роман Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки.\r\nТем временем Владимир Зеленский внес законопроект, по которому кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи.\r\n