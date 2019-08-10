Комитеты Рады хотят сократить: список

Политическая партия "Слуга народа" по инициативе которой будет проведено первое заседание новой Рады 29 августа, назвала комитеты, которые планируется сократить. \r\nОб этом на заседании группы по подготовке 1-й серии Рады 9-го созыва сообщил избранный депутатом от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.\r\nТак, партия предлагает создать следующие комитеты: \r\n\r\nкомитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;\r\nкомитет по вопросам бюджетных отношений;\r\nкомитет по вопросам экономического развития;\r\nкомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;\r\nкомитет по вопросам образования, науки и инноваций;\r\nкомитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма,\r\nпо вопросам прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений;\r\nпо вопросам цифровой трансформации;\r\nпо вопросам правовой политики;\r\nпо вопросам аграрной и земельной политики;\r\nпо вопросам антикоррупционной политики;\r\nпо вопросам правоохранительной деятельности;\r\nпо вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;\r\nпо вопросам инфраструктуры;\r\nпо вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;\r\nпо вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;\r\nпо вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;\r\nпо вопросам экологической политики и природопользования;\r\nпо вопросам свободы слова;\r\nпо вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;\r\nпо вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;\r\nкомитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;\r\nпо вопросам социальной политики.\r\n\r\nГруппа рассмотрит вопрос относительно комитетов на следующем заседании в среду.\r\nКак сообщали Українські новини, Политическая партия "Слуга народа" выступает за сокращение количества комитетов Верховной Рады с 27 до 22.\r\nПервое заседание первой сессии Верховной Рады 9-го созыва пройдет 29 августа.