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10 августа 2019, суббота, 11:52 555
Политика 2019-08-10T13:45:01+03:00
Українські Новини
Комитеты Рады хотят сократить: список

Комитеты Рады хотят сократить: список

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

Политическая партия "Слуга народа" по инициативе которой будет проведено первое заседание новой Рады 29 августа,  назвала комитеты, которые планируется сократить. 

Об этом на заседании группы по подготовке 1-й серии Рады 9-го созыва сообщил избранный депутатом от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

Так, партия предлагает создать следующие комитеты:

  • комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • комитет по вопросам бюджетных отношений;
  • комитет по вопросам экономического развития;
  • комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  • комитет по вопросам образования, науки и инноваций;
  • комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма,
  • по вопросам прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений;
  • по вопросам цифровой трансформации;
  • по вопросам правовой политики;
  • по вопросам аграрной и земельной политики;
  • по вопросам антикоррупционной политики;
  • по вопросам правоохранительной деятельности;
  • по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • по вопросам инфраструктуры;
  • по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики;
  • по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • по вопросам экологической политики и природопользования;
  • по вопросам свободы слова;
  • по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;
  • по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
  • комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  • по вопросам социальной политики.

Группа рассмотрит вопрос относительно комитетов на следующем заседании в среду.

Как сообщали Українські новини, Политическая партия "Слуга народа" выступает за сокращение количества комитетов Верховной Рады с 27 до 22.

Первое заседание первой сессии Верховной Рады 9-го созыва пройдет 29 августа.

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