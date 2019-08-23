"Хрещатик" буде працювати на День незалежності без обмежень

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішило не закривати станцію "Хрещатик" на час святкування Дня незалежності 24 серпня, як планував.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

У зазначений період станція "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадки з лінії на лінію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київський метрополітен вирішив закрити вхід і вихід на станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську і Алею Небесної сотні через святкування Дня незалежності 24 серпня.

Як повідомлялося, 24 серпня КМДА обмежить рух транспорту у низці районів столиці.

Тим часом на День незалежності в Києві пройдуть змагання на ретро-автомобілях, вітрильна регата і забіг у вишиванках.

А центральною подією святкування буде "Хода гідності", режисерами якої стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко.

Ходу затверджено Офісом Президента. Крім того пройде альтернативний "Марш захисників України", який почнеться об 11:00.