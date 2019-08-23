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23 серпня 2019, пʼятниця, 14:44 18
Суспільство 2019-08-23T16:30:02+03:00
Українські Новини
"Хрещатик" буде працювати на День незалежності без обмежень

"Хрещатик" буде працювати на День незалежності без обмежень

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішило не закривати станцію "Хрещатик" на час святкування Дня незалежності 24 серпня, як планував.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

У зазначений період станція "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадки з лінії на лінію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Київський метрополітен вирішив закрити вхід і вихід на станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську і Алею Небесної сотні через святкування Дня незалежності 24 серпня.

Як повідомлялося, 24 серпня КМДА обмежить рух транспорту у низці районів столиці.

Тим часом на День незалежності в Києві пройдуть змагання на ретро-автомобілях, вітрильна регата і забіг у вишиванках.

А центральною подією святкування буде "Хода гідності", режисерами якої стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко.

Ходу затверджено Офісом Президента. Крім того пройде альтернативний "Марш захисників України", який почнеться об 11:00.

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