В Киеве ограничат движение транспорта на День независимости: адреса

Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре и на улицах ряда районов из-за мероприятий ко Дню независимости 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.



"Во время празднования Дня государственного флага Украины и двадцать восьмой годовщины Независимости распоряжением КГГА №1467 предусмотрены изменения в организации дорожного движения", - сказано в нем.



Согласно сообщению, 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий будут перекрыты ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия государственного флага возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36); с 07:00 23 августа до 18:00 24 августа - Русановский бульвар (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках. Кубок ко Дню независимости Украины";



24 августа с 08:00 до 22:00 будут перекрыты ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины; с 07:00 до 13:00 - Русановская набережная, Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной), Днепровская набережная (разворот у Днепровской набережной, 16) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках. Кубок ко Дню Независимости Украины"; 24-25 августа - ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.



Также движение транспорта временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий 22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа будут перекрыты участки на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской, на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик, на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской, на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади, Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади, ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади (в случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади, ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик, на аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик; 24 августа с 10:00 до 12:00 - на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;

28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.



Кроме того, КГГА предупреждает о запрете парковки транспорта в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.



Как сообщали Українськi Новини, около 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в альтернативном "Марше защитников Украины" на День независимости.