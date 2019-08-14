День Независимости: организаторы альтернативного "Марша" договорились с Офисом Президента о времени

Организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.

Об этом в Facebook написал один из организаторов марша Антон Колумбет, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что 13 августа оргкомитет марша провел встречу с представителями Офиса Президента.

Согласовано, что марш состоится по объявленному маршруту, но сместиться по времени.

"Во исполнение миссии разведения государственных мероприятий и Марша Защитников Украины время начала Марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00 - нас ждет довольно долгий процесс приветствий, построений, построения колонн и прочее. Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, но и по чисто техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения Марша", - написал Колумбет.

Оргкомитет заявляет, что благодаря конструктивному диалогу сторонам удалось найти определенное взаимопонимание в вопросах времени мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, около 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в альтернативном "Марше защитников Украины" на День независимости.

Планировалось, что участники шествия соберутся в 9:00 около Киевского национального университета имени Т. Шевченко и пойдут по ул. Владимирской, бульвару Шевченко, а затем промаршируют по Крещатику до Майдана Незалежности.

Завершится марш молебном в Михайловском соборе.

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