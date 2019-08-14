День Независимости: организаторы альтернативного "Марша" договорились с Офисом Президента о времени

Организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.\r\nОб этом в Facebook написал один из организаторов марша Антон Колумбет, передают Українськi Новини.\r\nОн сообщил, что 13 августа оргкомитет марша провел встречу с представителями Офиса Президента.\r\nСогласовано, что марш состоится по объявленному маршруту, но сместиться по времени.\r\n"Во исполнение миссии разведения государственных мероприятий и Марша Защитников Украины время начала Марша переносится на 11:00. Сбор остается на 10:00 - нас ждет довольно долгий процесс приветствий, построений, построения колонн и прочее. Это делается не только с целью предотвратить манипуляции, но и по чисто техническим причинам - чтобы участники государственных мероприятий имели возможность присоединиться к Маршу после их завершения, а их организаторы - освободить Крещатик от ограничительных конструкций для прохождения Марша", - написал Колумбет.\r\nОргкомитет заявляет, что благодаря конструктивному диалогу сторонам удалось найти определенное взаимопонимание в вопросах времени мероприятий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, около 9 тыс. человек зарегистрировались для участия в альтернативном "Марше защитников Украины" на День независимости.\r\nПланировалось, что участники шествия соберутся в 9:00 около Киевского национального университета имени Т. Шевченко и пойдут по ул. Владимирской, бульвару Шевченко, а затем промаршируют по Крещатику до Майдана Незалежности.\r\nЗавершится марш молебном в Михайловском соборе.\r\nТем временем у Зеленского назвали главную тему Дня Независимости и утвердили список мероприятий\r\n9 июля Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.\r\n10 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал военных выйти на парад по Крещатику в Киеве на День независимости.