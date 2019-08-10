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10 августа 2019, суббота, 18:20 630
Президент 2019-08-10T19:21:24+03:00
Українські Новини
У Зеленского назвали главную тему Дня Независимости и утвердили список мероприятий

У Зеленского назвали главную тему Дня Независимости и утвердили список мероприятий

Флаг Украины. Фото: aif.ua
Флаг Украины. Фото: aif.ua

Офис Президента Владимира Зеленского утвердил план мероприятий 28-го Дня Независимости в Киеве по новому формату.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины, передают Українські Новини. 

Согласно сообщению, в 2019 году главный акцент торжеств - "дети как будущее страны"

Утро 24 августа начнется в память героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны. Во время церемонии, которая стартует в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели героев Небесной Сотни, будет провозглашена общенациональная минута молчания. В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.

В памятном мероприятии вместе с Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и свяжут сине-желтые ленты вокруг.

Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг, а военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский выплатит 300 млн грн на премии военным вместо парада на День Независимости.

Также Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости. 

Больше новостей о: День независимости Программа мероприятий День независимости Украины Владимир Зеленский Офис Президента Украины

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