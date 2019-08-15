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15 августа 2019, четверг, 21:42 419
Общество 2019-08-15T22:08:29+03:00
Українські Новини
Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости

Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" ко Дню Независимости

Елена Коляденко и Алан Бадоев. Фото: Secret Service Entertainment Agency/Facebook
Елена Коляденко и Алан Бадоев. Фото: Secret Service Entertainment Agency/Facebook

Известный клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, а также хореограф-постановщик Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости, утвержденного Офисом Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится на странице Secret Service Entertainment Agency в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, первая репетиция состоялась сегодня утром на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

"Шествие Достоинства" - это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети", - рассказали на странице.

Кроме того, режиссеры обещают "зрелищность, понятную каждому украинцу", но с придерживанием государственных канонов. При этом главными героями станут "украинцы, которые своим талантом и трудом создают историю".

"Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!" - комментируют режиссеры.

Олена Коляденко и Алан Бадоев. Фото: Secret Service Entertainment Agency/FacebookПодготовка к "Шествию Достоинства". Фото: Secret Service Entertainment Agency/Facebook

Как сообщали Українські Новини, организаторы альтернативного "Шествия" на День Независимости договорились с Офисом Президента о времени.

Тем временем Зеленский выплатит 300 млн грн на премии военным вместо парада на День Независимости.

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