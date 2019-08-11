Офис Президента не согласовал с ветеранами план марша ко Дню Независимости

Офис президента Владимира Зеленского обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в этом году пройдет без военного парада и в "новом формате".

В то же время ветеранские и волонтерские организации, которые организуют собственный марш 24 августа, говорят, что команда президента свои планы с ними не согласовывала, пишет "ВВС-Украина".

"В этом году празднование 28-й годовщины Независимости Украины пройдет в новом формате. Главный акцент торжеств - дети как будущее страны", - сообщили в Офисе президента в субботу.

Официальные мероприятия должны начаться 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.

"В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни", - говорится в анонсе на сайте президента.

Отмечается, что в этом мероприятии примет участие глава государства с семьей, а также семьи погибших майдановцев и бойцов, а также ветераны АТО - они возложат цветы на месте расстрелов и повяжут сине-желтые ленты вокруг.

"Под звуки колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла", - анонсируют в президента.

В то же время организаторы неофициального "Марша защитников Украины", который также запланирован на утро 24 августа в центре Киева, говорят, что команда Президента не согласовала с ними свой план, хотя они встречались с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.

"Никто ничего не согласовывал!", - написал в Facebook один из организаторов "Марша" Павел Белоус.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом "Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время не спросив", - сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.

Оргкомитет проведет в понедельник пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах.

Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9:00 утра.

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие - неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.

"Марша защитников Украины" стал реакцией на то, что Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости. Такое решение он объяснил слишком высокой стоимостью организации парада.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский выплатит 300 млн грн на премии военным вместо парада на День Независимости.

Ранее Зеленский поручил Кабмину разработать план празднования Дня независимости.