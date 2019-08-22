На День независимости закроют станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" решило закрыть вход и выход на станциях "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни из-за празднования Дня независимости 24 августа.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.



Отмечается, что в указанный период станция "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадки с линии на линию.



Также 24 августа в связи с проведением на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Олимпик" (Донецк) будет введено ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.



КП объясняет, что ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.



Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта в центре и на улицах ряда районов из-за мероприятий ко Дню независимости 24 августа.