Соревнования на ретро-автомобилях и забег в вышиванках: программа празднования на День независимости

Киевская городская государственная администрация проведет соревнования на ретро-автомобилях, парусную регату и забег в вышиванках по случаю 28-летия независимости Украины 24 августа.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1467, передают Українськi Новини.



Согласно ему, с 23 августа по 25 августа пройдут соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины, выставка автомобилей-участников на аллее Славы от Стеллы Победы до Воздухофлотского путепровода.



При этом 24 августа забег в вышиванках пройдет с 09:00 до 13:00 от Русановской набережной до Днепровской набережной через ул. Княжий затон, а парусная регата состоится в 11:00 на 6 причале Киевского речного вокзала.



Кроме этого, 24 августа начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной Сотни.



Руководство страны возложит цветы к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.



Также традиционно 23 августа состоятся церемонии поднятия Государственного Флага на Софийской площади, возле здания КГГА и во всех районах Киева.



В рамках празднования Дня независимости также состоятся фестивали и конкурсы, пешеходные экскурсии и модные показы, создание уличной карты мечты и музыкальные выступления.



Кроме этого, предусмотрено проведение чемпионата Украины по стрит воркаут и богатырский турнир "Матч собратьев 2019" и многие другие мероприятия.



В целом, программа предусматривает разноплановые памятные, художественные, спортивные и социальные события.



Распоряжением КГГА также предусмотрено ограничение движения транспортных средств в местах проведения праздничных мероприятий.



Как сообщали Українські Новини, Алан Бадоев и Елена Коляденко срежиссируют "Шествие Достоинства" на День независимости.