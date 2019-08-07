Зеленський у відповідь на петицію про звільнення Богдана заявив, що вже звільнив його

Президент Володимир Зеленський у відповідь на другу петицію про звільнення глави Адміністрації Президента Андрія Богдана заявив, що вже звільнив його.\r\nПро це йдеться у відповіді Зеленського на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\nПетиція була зареєстрована через два дні після призначення Богдана главою Адміністрації - 23 травня.\r\n"Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади глави Адміністрації Президента України", - сказано в ній.\r\n27 липня вона зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.\r\n6 серпня Зеленський відповів на петицію.\r\n"Указом Президента України від 25 червня 2019 №434 А. Богдан звільнений з посади Глави Адміністрації Президента України", - сказано у відповіді.\r\nЗеленський призначив Богдана главою Адміністрації 21 травня.\r\nВодночас у 2012-2014 Богдан обіймав посаду, яка підпадає під люстрацію, і не міг займати посаду Глави Адміністрації.\r\n20 червня Зеленський створив Офіс Президента замість Адміністрації Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади голови Адміністрації і призначив його керівником Офісу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента "злив" журналістам неправду про відставку Богдана, проте Зеленський не вважає, що така поведінка підриває довіру до ЗМІ.\r\nПрезидент заробляє менше $1 тис., а Богдан працює у Зеленського безкоштовно третій місяць.\r\nПри цьому Президент і керівник його Офісу часто відпочивають разом. У липні в Одесі Зеленський і Богдан відпочили на пляжі після чого Зеленський покупувався в морі з Богданом. Крім того, на матчі "Динамо" - "Шахтар" на стадіоні зняли, як Зеленський і Богдан разом дивляться футбол.