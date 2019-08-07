Зеленський у відповідь на петицію про звільнення Богдана заявив, що вже звільнив його

Президент Володимир Зеленський у відповідь на другу петицію про звільнення глави Адміністрації Президента Андрія Богдана заявив, що вже звільнив його.

Про це йдеться у відповіді Зеленського на сайті Президента, передають Українські Новини.

Петиція була зареєстрована через два дні після призначення Богдана главою Адміністрації - 23 травня.

"Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади глави Адміністрації Президента України", - сказано в ній.

27 липня вона зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.

6 серпня Зеленський відповів на петицію.

"Указом Президента України від 25 червня 2019 №434 А. Богдан звільнений з посади Глави Адміністрації Президента України", - сказано у відповіді.

Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації 21 травня.

Водночас у 2012-2014 Богдан обіймав посаду, яка підпадає під люстрацію, і не міг займати посаду Глави Адміністрації.

20 червня Зеленський створив Офіс Президента замість Адміністрації Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади голови Адміністрації і призначив його керівником Офісу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента "злив" журналістам неправду про відставку Богдана, проте Зеленський не вважає, що така поведінка підриває довіру до ЗМІ.

Президент заробляє менше $1 тис., а Богдан працює у Зеленського безкоштовно третій місяць.

При цьому Президент і керівник його Офісу часто відпочивають разом. У липні в Одесі Зеленський і Богдан відпочили на пляжі після чого Зеленський покупувався в морі з Богданом. Крім того, на матчі "Динамо" - "Шахтар" на стадіоні зняли, як Зеленський і Богдан разом дивляться футбол.