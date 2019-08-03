Зеленський не вважає "злив" з ОПУ інформації про відставку Богдана підривом довіри до ЗМІ

Президент Володимир Зеленський не вважає, що "злив" з Офісу Президента в ЗМІ інформації про нібито відставку його керівника Андрія Богдана є підривом довіри до преси.

Про це він повідомив журналістам у Трускавці (Львівська область), передають Українські Новини.

"Я нічого не підривав. Ми з нашими хлопцями - одна команда, і сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити. Всі були готові написати заяви", - сказав він.

На уточнююче питання про те, чому Офіс Президента жодним чином не відреагував на повідомлення ЗМІ, Зеленський відповів, що не було на що відповідати.

"Що спростовувати? Він же написав! Це правда. В чому неправда? Людина готова в будь-який момент піти, коли хоче суспільство або Президент", - сказав він.

Після запитання про те, чи вважає Зеленський подію нормальною ситуацією до нього підійшов сам Богдан і повів Президента.

"Ми вважаємо, що ми маємо вести Президента далі", - сказав він.

1 серпня заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розіслав низці журналістів фото нібито заяви Богдана про відставку, на якій не було ні дати, ні підпису, а звільнити пропонувалося "за власним бажанням з моменту виникнення бажання".

Низка ЗМІ розповсюдили виключно з посиланням на джерело в Офісі Президента інформацію про те, що Богдан подав у відставку, іншим не вдалося її офіційно ні підтвердити, ні спростувати.

Тільки 2 серпня Зеленський прокоментував цю новину, розповівши, що такі заяви з самого початку написали всі члени його команди, щоб вони не змогли триматися за крісла, якщо він захоче їх звільнити.

Зеленський підтвердив, що не підписував заяву про звільнення Богдана, але може підписати заяви про відставку будь-якого члена команди в будь-який момент.

Водночас Президентові не обов'язково мати заяву про відставку, щоб звільнити співробітників її Офісу.

Згідно з положенням про Офіс Президента, глава держави за власним бажанням призначає та звільняє керівника Офісу, його заступників, помічників і радників, прес-секретаря, представників та уповноважених.

Працівники також мають право написати заяву про звільнення.

Богдан у коментарі журналістам заявив, що "злив" інформації про його відставку може бути провокацією спецслужб.

Попри те, що після такої поведінки багато ЗМІ розкрили ім'я джерела - Тимошенко, ні він сам, ні Зеленський, ні Богдан, ні прес-служба Офісу не коментують цю тему.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації Президента.

При цьому в 2012-2014 Богдан обіймав посаду, яка підпадає під люстрацію, і не міг займати посаду Глави Адміністрації Президента.

20 червня Зеленський створив Офіс Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади глави Адміністрації Президента і призначив його керівником Офісу Президента.