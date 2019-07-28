Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар"

На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1

На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1

Президент України Володимир Зеленський присутній на матчі за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Про це повідомляє Інформатор.

Свій візит на матч Зеленський не афішував. Однак у середині першого тайму оператори зафіксували Президента на звичайних трибунах стадіону "Чорноморець". На стоп-кадрах видно, що Зеленський сидить на звичайних трибунах разом з іншими вболівальниками. На матч гарант прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом.

На гру Президент вважав за краще надягти повсякденний зручний одяг. Зеленський сидить у футболці і звичайної бейсболці. Відзначимо, що на матчі присутні провідні футбольні функціонери, включаючи президента УАФ (української асоціації футболу) Андрія Павелка. Причому вони, на відміну від глави держави, наділи сьогодні ділові костюми, а гру дивляться з VIP-сектора.

На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі проходить матч "Динамо"-"Шахтар": де дивитися.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський відпочиває з Богданом на пляжі в Одесі.