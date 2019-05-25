Петиція за відставку Богдана набрала необхідні голоси за два дні

Петиція за відставку глави Адміністрації Президента Андрія Богдана, якого просить звільнити Громадський люстрационный комітет, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів за 2 дні.\r\nПро це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\nВона була зареєстрована громадянином Олександром Василевським 23 травня і станом на 25 травня набрала понад 25 тис. голосів.\r\nЗгідно з текстом петиції, причиною реєстрації цього документа послужило призначення Богдана на посаду голови Адміністрації з порушенням закону про люстрацію.\r\n"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки голови Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича за порушення закону про очищення влади (люстрацію)", - йдеться в документі.\r\nАдміністрація Президента має приступити до розгляду петиції протягом 3 робочих днів і оприлюднити відповідь протягом 10 робочих днів після цього.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мін'юст просить Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана, що пов'язано з його роботою в 2010-2014 роках на посаді уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова. Ця посада знаходиться в переліку посад, пропрацювавші на яких більше 1 року особи підпадають під люстрацію.\r\nПроте сам Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.