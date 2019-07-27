Зеленський відпочиває з Богданом на пляжі в Одесі

Президент Володимир Зеленський відпочиває з головою Офісу Президента Андрієм Богданом на пляжі в Одесі після того, як вони знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми, скрізь охорона, бойові водолази, спецконтроль проходження в море, на пляж - через рамки)))) а на задньому фоні видно, як загоряють розвідники. Хороших вихідних", - пожартував він.

Зеленський опублікував фото, де він і Богдан з оголеними торсами сидять на лежаку на пляжі.

Зеленський з Богданом на пляжі. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

За інформацією місцевого видання "Думська", в Одесу він прилетів 26 липня з неофіційним візитом і відвідав шоу "Ліга сміху".

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні після перемоги на виборах Президента Зеленський кілька днів відпочивав з дітьми в Туреччині. Також Зеленський в шортах не захотів спілкуватися з російськими журналістами в Туреччині.