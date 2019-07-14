Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води

У суботу Президент Володимир Зеленський і голова Офісу Президента Андрій Богдан викупалися в одеському море, яке позеленіло на 22-й день після інавгурації Зеленського.\r\nВідповідне відео опублікував Офіс Президента на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - сказано в описі до відео.\r\nНа процес запливу накладена ефектна музика, під яку Президент, знаходячись у воді, показує великий палець, даючи зрозуміти, що температура води йому подобається.\r\n"Добре", - заявив Зеленський, виходячи з води і витираючи обличчя рушником.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський отримує близько 1 тис. гривень в день за роботу Президента.\r\nТим часом керівництво Офісу Президента працює безкоштовно.