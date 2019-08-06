У Покровську знайшли заповнені бюлетені зі скандального округу №50 під Донецьком

Співробітники Національної поліції розслідують факт виявлення ввечері 5 серпня в під'їзді будинку у Покровську заповнених бюлетенів з позачергових виборів депутатів Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), для підрахунку голосів в якому члени ЦВК зі спецназом літали на ділянку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області, передають Українські Новини.

За даними відомства, всі виявлені бюлетені були заповнені відразу за трьох кандидатів.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт і в присутності понятих вилучила бюлетені.

Розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу (Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем).

Нагадаємо, що члени ЦВК на літаку МВС зі спецназом полетіли в скандальний округ під Донецьком і провели підрахунок голосів.

ЦВК визнала обраним народним депутатом висуванця партії "Опозиційний блок", Покровського міського голову Руслана Требушкина.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів. Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня. А керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.