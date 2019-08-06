У Покровську знайшли заповнені бюлетені зі скандального округу №50 під Донецьком

Співробітники Національної поліції розслідують факт виявлення ввечері 5 серпня в під'їзді будинку у Покровську заповнених бюлетенів з позачергових виборів депутатів Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), для підрахунку голосів в якому члени ЦВК зі спецназом літали на ділянку.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, всі виявлені бюлетені були заповнені відразу за трьох кандидатів.\r\nСлідчо-оперативна група задокументувала факт і в присутності понятих вилучила бюлетені.\r\nРозпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу (Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем).\r\nНагадаємо, що члени ЦВК на літаку МВС зі спецназом полетіли в скандальний округ під Донецьком і провели підрахунок голосів. \r\nЦВК визнала обраним народним депутатом висуванця партії "Опозиційний блок", Покровського міського голову Руслана Требушкина.\r\nРаніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів. Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня. А керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.