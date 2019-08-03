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03 августа 2019, суббота, 11:47 766
Выборы 2019-08-03T12:29:08+03:00
Українські Новини
Члены ЦИК на самолете МВД со спецназом полетели в скандальный округ под Донецком

Члены ЦИК на самолете МВД со спецназом полетели в скандальный округ под Донецком

Члены ЦИК. Фото: МВД Украины
Члены ЦИК. Фото: МВД Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перемещает избирательную документацию одномандатного избирательного округа №50 в Покровске (Донецкая область), на выборах в котором 30,29% получил мэр Покровска от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин, а 29,97% - мэр Доброполья Андрей Аксенов, с помощью авиации Министерства внутренних дел (МВД) и полицейского спецназа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Авиация МВД доставила членов ЦИК к проблемному избирательному округу в Покровске в Донецкой области... Кроме того, для обеспечения охраны задействован полицейский спецназ", - сказано в нем.

Авиация задействована для предупреждения возможных провокаций и противоправных действий.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что последний законный срок для установления результатов выборов - 5 августа, поэтому помощь МВД позволит вовремя закрыть вопрос с подсчетом голосов.

"Ситуация для ЦИКа достаточно нетипичная, такое происходит впервые", - отметил он.

При этом Радченко заверил,что после доставки документации в Киев комиссия за сутки проведет подсчет голосов.

Как сообщали Українськi Новини, официально результаты внеочередных парламентских выборов должны быть установлены не позднее 5 августа.

29 июля Центризбирком признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий, приняты оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов. Офис Президента прогнозирует, что новая Рада начнет свою работу не раньше сентября. А руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.

Больше новостей о: МВД Авиация ЦИК Спецназ Протокол Досрочные выборы Нацполиция Покровск

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