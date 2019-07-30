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30 июля 2019, вторник, 13:20 182
Выборы 2019-07-30T13:32:15+03:00
Українські Новини
Сессия новой Рады может начаться позже из-за судов

Сессия новой Рады может начаться позже из-за судов

Офис Президента сомневается в том, что новая Верховная Рада сможет начать свою работу до 1 сентября.

Об этом сообщил руководитель Офиса Андрей Богдан, передают Українськi Новини.

"До 1 сентября, поскольку я юрист и понимаю сроки начала Верховной Рады, наверное она не успеет начать работу", - сказал он.

По его словам, это зависит от количества судебных процессов.

Как сообщали Українськi Новини, официально результаты внеочередных парламентских выборов должны быть установлены не позднее 5 августа.

29 июля Центризбирком признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий, приняты ригиналы протоколов от всех 199 окружкомов.

Больше новостей о: Верховная Рада Внеочередные выборы ВР Андрей Богдан Офис президента

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