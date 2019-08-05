ЦИК подсчитала голоса на округе №50 в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия провела повторные подсчеты голосов на 14 избирательных участках 50-го округа в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Во время заседания Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО № 50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на исполнение решений судов, которые набрали законной силы, о чем составила соответствующие протоколы", - отмечает пресс-служба.

В ходе заседания Комиссия также поручила подготовить и предоставить протоколы с итогами голосования по 119-м и 210-м округах до 5 августа, и уже с пометкой "Уточненный" приняла протокол от 119-го одномандатного избирательного округа.

Напомним, что члены ЦИК на самолете МВД со спецназом полетели в скандальный округ под Донецком.

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