ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады еще 7 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\n"На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 6 одномандатных избирательных округах, признав избранных народных депутатов Украины", - сказано в нем.\r\nИзбранными депутатами признаны:\r\n\r\nсамовыдвиженец, бывший глава Секретариата Президента, бывший губернатор Закарпатской области, член партии "Единый Центр" Виктор Балога в одномандатном избирательном округе №69 в Закарпатской области;\r\nв округе №119 Львовской области кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь;\r\nв округе №193 Хмельницкой области от партии "Слуга народа" директор ООО "М-ЭНД-С" Марчук Игорь;\r\nв округе №198 Черкасской области самовыдвиженец, народный депутат Сергей Рудик;\r\nв округе №207 Черниговской области кандидат от "Слуги народа" Максим Зуев;\r\nв округе №209 Черниговской области кандидат от "Слуги народа", гендиректор Черниговского медицинского центра современной онкологи Валерий Зуб.\r\n\r\nНа основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области ЦИК признал избранным народным депутатом выдвиженца партии "Оппозиционный блок", Покровского городского главу Руслана Требушкина.\r\nКроме того, Комиссия постановила окружной избирательной комиссии пересчитать голоса на 33 участках округа №210 Черниговской области не позднее 16 часов 6 августа.\r\nТаким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутата Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.\r\nВ заседании Комиссии объявлен перерыв.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК сообщал, что результаты парламентских выборов, как по спискам, так и в округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.\r\n29 июля ЦИК признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах, а 31 июля - еще 50. \r\nТем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.