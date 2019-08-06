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06 августа 2019, вторник, 09:36 179
Выборы 2019-08-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов

ЦИК признал избранными депутатами уже 423 кандидатов

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными депутатами Верховной Рады еще 7 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 6 одномандатных избирательных округах, признав избранных народных депутатов Украины", - сказано в нем.

Избранными депутатами признаны:

  • самовыдвиженец, бывший глава Секретариата Президента, бывший губернатор Закарпатской области, член партии "Единый Центр" Виктор Балога в одномандатном избирательном округе №69 в Закарпатской области;
  • в округе №119 Львовской области кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь;
  • в округе №193 Хмельницкой области от партии "Слуга народа" директор ООО "М-ЭНД-С" Марчук Игорь;
  • в округе №198 Черкасской области самовыдвиженец, народный депутат Сергей Рудик;
  • в округе №207 Черниговской области кандидат от "Слуги народа" Максим Зуев;
  • в округе №209 Черниговской области кандидат от "Слуги народа", гендиректор Черниговского медицинского центра современной онкологи Валерий Зуб.

На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области ЦИК признал избранным народным депутатом выдвиженца партии "Оппозиционный блок", Покровского городского главу Руслана Требушкина.

Кроме того, Комиссия постановила окружной избирательной комиссии пересчитать голоса на 33 участках округа №210 Черниговской области не позднее 16 часов 6 августа.

Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутата Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

В заседании Комиссии объявлен перерыв.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ЦИК сообщал, что результаты парламентских выборов, как по спискам, так и в округах, должны быть установлены не позднее 5 августа.

29 июля ЦИК признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах, а 31 июля - еще 50. 

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.

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