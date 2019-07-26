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26 июля 2019, пятница, 10:18 24018 Обновляется
Выборы 2019-07-26T10:20:44+03:00
Українські Новини
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий

ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий

ЦИК.
ЦИК.

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 43,16% (6,3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,9 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,82% (852 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным о содержании 100% протоколов (14 млн голосов) со всех участков.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы ЦИК "Выборы", передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 4,01% голосов, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41%, "Партия Шария" - 2,23%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,15%, "Гражданская позиция" - 1,04%, а другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини,

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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