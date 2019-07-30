ЦИК принял оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей, явка которых составила менее 50%, на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от всех 199 окружных избирательных комиссий.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.\r\n"Принято оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК", - написано в нем.\r\nКомиссия на заседании 30 июля поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружкомов №127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа, а также приняла соответствующие протоколы об итогах голосования комиссии № 69 в Закарпатской области.\r\nТакже ЦИК принял протоколы окружных комиссий №18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 июля Центризбирком признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.\r\nРанее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий.\r\nРанее ЦИК принял оригиналы протоколов от 183 из 199 округов.