ЦИК принял оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования избирателей, явка которых составила менее 50%, на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля от всех 199 окружных избирательных комиссий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Принято оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК", - написано в нем.

Комиссия на заседании 30 июля поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружкомов №127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа, а также приняла соответствующие протоколы об итогах голосования комиссии № 69 в Закарпатской области.

Также ЦИК принял протоколы окружных комиссий №18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля Центризбирком признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Ранее ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий.

Ранее ЦИК принял оригиналы протоколов от 183 из 199 округов.