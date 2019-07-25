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25 июля 2019, четверг, 14:07 586
Выборы 2019-07-25T14:10:58+03:00
Українські Новини
В пяти избирательных округах могут пересчитать голоса: в каких и почему

В пяти избирательных округах могут пересчитать голоса: в каких и почему

Выборы. Фото: kp
Выборы. Фото: kp

Руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозирует пересчет голосов в 5 избирательных округах.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня за окном четверг, а уже в 5-м округе идет дело к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская области", - написала Айвазовская.

По ее мнению, небольшой разрыв между кандидатами или нарушения процедуры транспортировки бюллетеней могут стать основанием для решения о повторном подсчете.

Айвазовская отмечает, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий из-за нежелания приходить на перерасчет, кроме того, члены одной из окружных комиссий из-за отравления не могут подсчитать голоса (по данным СМИ, члены ОИК №70 в Закарпатской области отравились салатом "Оливье").

Таким образом, Айвазовская сомневается в быстром завершении подведения итогов выборов в Верховную Раду.

Как сообщали Українські Новини, в Ровно на некоторых избирательных участках пропадал свет. Также "Опора" заявляла, что в Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом.

Тем временем на Закарпатье члены избиркома отравились оливье и не могут подсчитать голоса.

Больше новостей о: Избирательные участки Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская

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