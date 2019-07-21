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21 липня 2019, неділя, 06:00 13 Карта
Життя 2019-07-21T08:45:01+03:00
Українські Новини
Літо знову ожило: синоптик дала "гарячий" прогноз на виборчу неділю

Літо знову ожило: синоптик дала "гарячий" прогноз на виборчу неділю

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Виборча неділя в Україні буде яскравою і гарячою - температура повітря складе +25...+30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Літо знову ожило. Дощі з грозами, короткочасні, можливі на заході, півночі України, а також у Вінницькій області, у Кропивницькому та навколишніх районах", - повідомила синоптик.

При цьому на решті території буде сухо і сонячно.

У Києві є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря в столиці вже дійсно буде як влітку, очікується +26...+29 градусів.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на тиждень і виборчий вікенд. 14 липня потужна злива, що перетворила вулиці Києва на річки, стала рекордною. Кількість опадів цього дня - 36 мм, що на 8 мм більше, ніж це було в 1962 році.

Тим часом після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання, а синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.

Також 21 липня відбудуться позачергові вибори депутатів Верховної Ради.

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