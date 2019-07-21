Літо знову ожило: синоптик дала "гарячий" прогноз на виборчу неділю

Виборча неділя в Україні буде яскравою і гарячою - температура повітря складе +25...+30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Літо знову ожило. Дощі з грозами, короткочасні, можливі на заході, півночі України, а також у Вінницькій області, у Кропивницькому та навколишніх районах", - повідомила синоптик.\r\nПри цьому на решті території буде сухо і сонячно.\r\nУ Києві є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря в столиці вже дійсно буде як влітку, очікується +26...+29 градусів.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на тиждень і виборчий вікенд. 14 липня потужна злива, що перетворила вулиці Києва на річки, стала рекордною. Кількість опадів цього дня - 36 мм, що на 8 мм більше, ніж це було в 1962 році.\r\nТим часом після спекотних вихідних Україну знову накриє відчутне похолодання, а синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.\r\nТакож 21 липня відбудуться позачергові вибори депутатів Верховної Ради.