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19 июля 2019, пятница, 06:01 1275 Карта
Жизнь 2019-07-19T06:17:37+03:00
Українські Новини
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд

Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд

Прогноз погоды. Фото:cont.ws
Прогноз погоды. Фото:cont.ws

Пока Украину заливали дожди с грозами, июль тщательно готовился к восстановлению лета. С южных широт идет существенное повышение температуры воздуха и почти всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов. Уже с пятницы 19 июля и в течение избирательных выходных в Украине также ожидается ощутимое потепление. Аномальная жара снова охватит южную часть, восток Украины и большинство центральных областей.

Об этом в своем метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня будет достигать + 28 + 33 градусов. На остальной территории Украины - севере, западе и части центра - также существенно потеплеет, предполагается максимальная температура воздуха 25 + 30 градусов. В Карпатах будет традиционно прохладнее, + 17 + 23 градуса.

Температура воды в Черном и Азовском морях возрастет до 23-26 градусов, в Днепре она колеблется около 19-21 градуса.

Источник: www.wetteronline.de Источник: www.wetteronline.de

В то же время, дожди с локальными грозами наиболее вероятны в западной части Украины и на севере. Во время гроз возможные шквалы и сильные кратковременные ливни. 19-20 июля местами дождь с грозой пройдет в Одесской области. На остальной территории будет преобладать сухая солнечная погода.

"Восстановление жары и много солнца, кроме приятных метеоусловий, могут привести и негативные последствия. Поэтому не злоупотребляйте длительным пребыванием на солнце", - предупредила синоптик.

В начале следующей недели высокая температура воздуха в Украине удержится. Столбики термометров в дневные часы будут достигать + 25 + 32 градусов.

Однако уже со вторника-среды на западе и севере Украины, а также на Харьковщине, снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до + 21 + 25 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Атмосферные фронты будут перемещаться с запада на восток и затрагивать украинские запад и север, временами сырая погода будет попадать и в центральные области. А вот юг и восток все же удержатся в сухой воздушной массе. Поэтому для ближайшего отдыха лучше выбирать южную часть Украины.

В Киеве 19, 20 и 21 июля предполагается существенное потепление. Температура воздуха повысится до 25 29 градусов. Локальные дожди с грозами возможны, однако солнца также хватает.

"Не стоит отказываться от прогулок на свежем воздухе в ближайший уикенд, особенно если эти прогулки - до ближайшего избирательного участка", - напоминает синоптик.

Начало следующей недели в Киеве обещает быть теплым, к умеренной жары, до 26 27 градусов. Однако уже в среду в столице снова посвежеет до 21 23 градусов. Локальные дожди и грозы будут чередоваться с солнцем и сухой погодой.
"Погода предполагается переменчивой в ближайшие дни, с колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.

14 июля мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки, стал рекордным

Тем временем, летняя жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов.

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