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16 июля 2019, вторник, 06:00 1629
Жизнь 2019-07-16T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца

Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца

Осенние заморозки. Фото: pixabay
Осенние заморозки. Фото: pixabay

Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует теплую и сухую вторую половину лета и заморозки к концу сентября в то время, как в разгар лета бушуют атмосферные фронты.

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, передают Українські Новини.

По ее словам, после 20 июля ожидается преимущественно сухая и теплая погода во всех областях Украины, а температура воздуха может достигать +30 градусов тепла.

"Температура будет доходить до 30 градусов и ещё, может быть, плюс/минус 2 градуса. В конце месяца это будут жаркие и относительно уже сухие процессы", - сообщила она.

Метеоролог отметила, что в середине августа также ожидается преимущественно сухая и теплая погода.

При этом после 20 августа ожидается снижение температуры.

"В середине августа следует ожидать знойные, жаркие дни. После 20 августа происходит резкое похолодание. Вот это резкое похолодание оно может на 6-8 градусов ото дня ко дню разниться", - отметила Мартазинова.

По ее словам, в отдельные дни июля и августа следует ожидать осадки в виде дождей.

Согласно прогнозам Мартазиновой, в конце сентября ожидаются заморозки с резким снижением температуры воздуха, а в октябре температура воздуха ночью может достигать минусовых показателей.

Как сообщали Українські Новини, погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях.

Тем временем часть Украины накрыли локальные грозы, ливни и шквалы.

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