Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца

Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует теплую и сухую вторую половину лета и заморозки к концу сентября в то время, как в разгар лета бушуют атмосферные фронты.\r\nОб этом на пресс-конференции в понедельник сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, передают Українські Новини.\r\nПо ее словам, после 20 июля ожидается преимущественно сухая и теплая погода во всех областях Украины, а температура воздуха может достигать +30 градусов тепла.\r\n"Температура будет доходить до 30 градусов и ещё, может быть, плюс\/минус 2 градуса. В конце месяца это будут жаркие и относительно уже сухие процессы", - сообщила она.\r\nМетеоролог отметила, что в середине августа также ожидается преимущественно сухая и теплая погода.\r\nПри этом после 20 августа ожидается снижение температуры.\r\n"В середине августа следует ожидать знойные, жаркие дни. После 20 августа происходит резкое похолодание. Вот это резкое похолодание оно может на 6-8 градусов ото дня ко дню разниться", - отметила Мартазинова.\r\nПо ее словам, в отдельные дни июля и августа следует ожидать осадки в виде дождей.\r\nСогласно прогнозам Мартазиновой, в конце сентября ожидаются заморозки с резким снижением температуры воздуха, а в октябре температура воздуха ночью может достигать минусовых показателей.\r\nКак сообщали Українські Новини, погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях.\r\nТем временем часть Украины накрыли локальные грозы, ливни и шквалы.