В день выборов Украину накроет жара до +33 и локальные дожди

В то время, как Европу накроет жара до +40, 21 июля, в день досрочных выборов Верховной Рады, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nВ Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nВ Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nВ Сваляве местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью +11…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n20 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание.\r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.