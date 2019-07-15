Ливень в Киеве побил рекорд

Мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки стал рекордным. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 - 103 мм.



Как сообщали Українські Новини, 15 июля часть Украины накроют ливни, грозы и шквалы.



Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на неделю: до 18 июля ожидается дождливая погода, которая будет усиливаться холодным воздухом. Но уже вторая половина недели принесет прекращение осадков и температуру до +28 градусов.



Тем временем в Украине доминирует холодная воздушная масса, которую принес циклон Pirmin и антициклон Winnie. Ночью температура воздуха в большинстве областях опустилась до +7 +14 градусов.