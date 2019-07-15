подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 июля 2019, понедельник, 13:50 687
Жизнь 2019-07-15T13:56:07+03:00
Українські Новини
Ливень в Киеве побил рекорд

Ливень в Киеве побил рекорд

Ливень. Фото: pixabay
Ливень. Фото: pixabay

Мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки стал рекордным. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 - 103 мм.


Как сообщали Українські Новини, 15 июля часть Украины накроют ливни, грозы и шквалы.

Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на неделю: до 18 июля ожидается дождливая погода, которая будет усиливаться холодным воздухом. Но уже вторая половина недели принесет прекращение осадков и температуру до +28 градусов.

Тем временем в Украине доминирует холодная воздушная масса, которую принес циклон Pirmin и антициклон Winnie. Ночью температура воздуха в большинстве областях опустилась до +7 +14 градусов.

Больше новостей о: Ливень Рекорды Ливень в Киеве

Архив
Новости
МВД предупредило родителей о новой опасной игре-аналоге "Синего кита" 14:20
Пол Манафорт Фото: ukrainianwall.com
Украина опять просит США предоставить доступ к банковскому счету Манафорта 14:19
Суд разрешил экс-командующему Нацгвардией Аллерову выезжать за границу 14:17
Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР 13:57
Военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии 13:51 Документ
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией 10:44
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова написать заявление об увольнении. Фото president.gov.ua
Вы считаете, что я идиот?: Зеленский резко высказался во время увольнения топ-чиновника в Одессе 14:43
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Борис Колесников. Скриншот видео УП
Ты на себя посмотри, тунеядец, рожа в фотографию не влазит: Борис Колесников нахамил избирателям во время встречи 16:49
У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса 14:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok