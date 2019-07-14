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14 июля 2019, воскресенье, 15:55 1671
Происшествия 2019-07-14T18:27:00+03:00
Українські Новини
Видео дня: в Киеве после сильного ливня улицы превратились в реки

Видео дня: в Киеве после сильного ливня улицы превратились в реки

В некоторых районах Киева из-за сильного дождя затопило улицы.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Киев. Антоновича, перед "Оушен плазой" подтопило", - говорится в подписи к фото.

Также отмечается, что машины на дорогах затопило район Индустриального моста, а также в районе улицы Кудряшева в Соломенском районе.

Кроме того, одна сплошная лужа образовалась на Борщаговке.

Как сообщали Українські Новини, 27 июня после долгой жары обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы.

15 июля в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.

14 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.

Тем временем синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.

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