Видео дня: в Киеве после сильного ливня улицы превратились в реки

В некоторых районах Киева из-за сильного дождя затопило улицы.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.\r\n"Киев. Антоновича, перед "Оушен плазой" подтопило", - говорится в подписи к фото.\r\nТакже отмечается, что машины на дорогах затопило район Индустриального моста, а также в районе улицы Кудряшева в Соломенском районе.\r\nКроме того, одна сплошная лужа образовалась на Борщаговке.\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jgD83j7MCCE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2a3t30MaLHg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=l0ZgtANzOFo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, 27 июня после долгой жары обрушилась сильная гроза с молниями. Мощный поток воды затопил в Киеве некоторые улицы.\r\n15 июля в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер западный, 3-8 м\/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус.\r\n14 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса.\r\nТем временем синоптик рассказала, когда резко изменится погода, а циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу.